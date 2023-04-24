Bursa'da hırsızlık suçundan aranan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı

Bursa'da devriye gezen gece kartallarını gören aranan şahıs, bekçilerden kaçarken dereye atladı. Dereye atlayan şahsın ayağı kırılırkem ilk müdahalesini gece kartalları yaptı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak aralarında devriye gezen gece kartalları, şüphelendikleri bir şahsa kimlik sordu. Gece kartallarını oyalayan şüpheli bir anda kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metrelik kovalamacanın ardından Özgür Y., ilçede bulunan Gökdere deresine atladı. Yüksekten atlaması sonucu Özgür Y.'nin ayağı kırılırken ilk müdahalesine kaçtığı gece kartalları yetişti. Gece kartallarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hırsızlık suçundan aranması bulunan Özgür Y.'yi kurtardı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özgür Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.