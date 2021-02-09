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Bursa'da hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Bursa’da bir ikametten 4 bin 500 lira çalan hırsız, kovalamaca sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da bir ikametten 4 bin 500 lira çalan hırsız, kovalamaca sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, geçtiğimiz gün Samanlı Mahallesi 2. Serin Sokak adresinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki K.E, pantolonunun cebinde 4 bin 500 lirayı bırakarak evden ayrıldı. Geldiğinde ise parasının yerinde olmadığını görünce polisi aradı.


Yapılan araştırmada, şüphelinin 27 yaşındaki M.A.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler şahsı Samanlı Mahallesinde kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından yakalamayı başardı. Zanlı suçunu itiraf ederek, bahçede parayı sakladığını söyledi. İtiraf üzerine olay yerine giden ekipler, saklanan 4 bin 500 lirayı alarak sahibine teslim etti. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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