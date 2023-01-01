Bursa'da hırsızlık ve satırla adam yaralama olaylarının faili kıskıvrak yakalandı

Bursa'da çok sayıda hırsızlık ve satırla adam yaralama olaylarının faili kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde çok sayıda kadın çantası, bebek giyim eşyaları, motosiklet hırsızlığı yaşanması Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler yaptıkları soruşturma çerçevesinde şüphelinin S.E. olduğunu tespit ederek kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 4.6 gram metamfetamin, 1.2 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda ise silahlı yağma, görevli memura mukavemet, kişiyi hürriyetinden yoksun ve hırsızlık suçlarından aranması olduğunu tespit etti. Zanlı S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.