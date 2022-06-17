Bursa'da hurda demir için ormanı yakıyorlardı

Bursa'da hurda olarak araba lastiklerinin içerisindeki demirleri almak için ormanın içerisinde lastikleri ateşe veren şahıslar yangın çıkmasına neden oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, topladıkları hurda araba lastiklerinin içerisindeki demirleri almak için lastikleri ateşe veren şüpheliler yangın aniden büyüyünce ortadan kayboldu. Yoğun kara dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.