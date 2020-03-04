Bursa'da İdlib şehitleri için yeniden bir arada

Bursa'da otoyol kurtarıcıları ve servis grupları Mehmetçik için tek yürek oldu. 500'e yakın aracı bayraklarla donatan grup, otogar alanından başlayıp, 15 Temmuz Meydanı'na kadar konvoy yaptı. Gruptakiler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Bursa'da otoyol kurtarıcıları ve servis grupları Mehmetçik için bir araya geldi. 500'e yakın araç Türk bayraklarıyla donatılarak 15 Temmuz Meydanı'na kadar konvoy yaptı. Meydana gelindiğinde grup araçtan inerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Daha sonra araçlarına binen grup konvoya devam ederek başladıkları yerde etkinliği sonlandırdı.