İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da İdlib şehitleri için yeniden bir arada

Bursa’da otoyol kurtarıcıları ve servis grupları Mehmetçik için tek yürek oldu.

Bursa'da otoyol kurtarıcıları ve servis grupları Mehmetçik için tek yürek oldu. 500'e yakın aracı bayraklarla donatan grup, otogar alanından başlayıp, 15 Temmuz Meydanı'na kadar konvoy yaptı. Gruptakiler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.



Bursa'da otoyol kurtarıcıları ve servis grupları Mehmetçik için bir araya geldi. 500'e yakın araç Türk bayraklarıyla donatılarak 15 Temmuz Meydanı'na kadar konvoy yaptı. Meydana gelindiğinde grup araçtan inerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Daha sonra araçlarına binen grup konvoya devam ederek başladıkları yerde etkinliği sonlandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.