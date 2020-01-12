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Bursa'da iguanaların beslenme saati

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan iguanaların yemek saati objektiflere yansıdı.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan iguanaların yemek saati objektiflere yansıdı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan onlarca iguana yavrusunun beslenme saati objektiflere yansıdı. Otçul olan iguanalar, en sevdiği sebzelerden biri olan marul ve otları kısa sürede tüketiyor. Böcekle beslenen bukalemunlarla karıştırılan iguanalar çeşitli sebze ve meyveler tüketiyor. Yüzlerce tür, binlerce hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi, haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor.

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