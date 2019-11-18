İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Harmancık-Orhaneli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine gelen A.G. idaresindeki 16 JGF 29 216 plakalı araç, M.K. idaresindeki 26 DM 418 araç ile Harmancık ilçesi Saçaklı Mahallesi Meyran mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaparken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 16 JGF 29 plakalı araçta bulunan sürücü A.G., eşi E.G. ile 26 DM 418 plakalı araçta bulunan sürücü M.K. ve yolcu olarak bulunan A.Y., H.H.Y. ve H.Y. yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.