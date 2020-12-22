İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da iki aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş, iki aracın arasında sıkışarak yaralandı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş, iki aracın arasında sıkışarak yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kükürtlü Caddesi'ne çıkan M.T. idaresindeki 16 BN 707 plakalı otomobil, B.A.G.'nin kullandığı 16 KPY 23 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya karışan iki otomobil park halindeki 16 ALG 988 plakalı kamyonete çarptı. Bu esnada otomobiline alışveriş yaptığı malzemeleri yerleştirirken kamyonet ile kendi otomobilinin arasında kalan Murat B. yaralandı. Vatandaşların 112 ve itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine kurtarılan Murat B. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.