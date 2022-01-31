İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da iki farklı mahallede çıkan yangın korkuya neden oldu

Bursa’da şehrin doğusunda ve batısındaki iki farklı evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da şehrin doğusunda ve batısındaki iki farklı evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Alevlere teslim olan evler söndürüldü ancak geriye enkaz kaldı.


Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Atlas Köy ve Gürsü ilçesinde meydana gelen yangınlarda iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangınlarda can kaybı yaşanmadı. Yanan evleri gören vatandaşlar itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Gürsu'daki yangını yaklaşık yarım saatte, Atlas Köy'deki yangını ise bir saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yangın mahallinde güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri yanan evleri korkuyla izlerken, yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.