Bursa'da iki katlı ev, alev alev yandı

Bursa'da iki katlı müstakil ev, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Gürsu ilçesi Ericek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil bir ev henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

Evin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.