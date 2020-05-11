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Bursa'da iki mahallede karantina sona erdi

Bursa’nın Orhaneli ve Gürsu ilçelerindeki iki mahallede uygulanan karantina sona erdi.

Bursa'nın Orhaneli ve Gürsu ilçelerindeki iki mahallede uygulanan karantina sona erdi.


Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Orhaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 26.04.2020 tarihinden itibaren Orhaneli İlçesi, Nalınlar Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması 10.05.2020 saat:24.00 itibariyle yine Gürsu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 26.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Elmalı Sokak No:7'de bulunan apartmanımızda uygulanan karantina uygulaması 10.05.2020 saat:24.00 itibariyle sonlandırılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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