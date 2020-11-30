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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeritten gelen otomobil, yolun diğer tarafına geçerek başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeritten gelen otomobil, yolun diğer tarafına geçerek başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolunun Kalburt mevkiinde meydana geldi. Osman Aydınlı idaresindeki 16 K hece 64 plakalı özel otomobil Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde iken iddiaya göre önündeki aracı solladı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikamete geçti. Bu sırada Aydınlı idaresindeki otomobil Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 N 301 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücülerden Mehmet karada olay yerinde hayatını kaybetti. İkisi çocuk üç yaralıysa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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