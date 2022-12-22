Bursa'da iklim değişikliği ile etkin mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa ve Türkiye'nin iklim krizinden en çok etkilenecek coğrafyalardan biri olması nedeniyle muhtemel bir krize karşı Bursa İklim Değişikliği İşbirliği Deklarasyonu hazırladı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kentteki tüm kurum ve kuruluşlar, iklim değişikliğine karşı etkin mücadele sergilemek için deklarasyona imza attı.

Bursa'da iklim değişikliği ile mücadele konusunda örnek adımlar atan, raylı sistem hattının uzatılmasından akıllı kavşaklara, bisiklet yollarından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve kente yeni yeşil alanlar kazandırılmasına kadar pek çok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu mücadeleyi toplumun geneline yaymak için düğmeye bastı. Bursa'daki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, akademik ve meslek odalarının da katılımıyla, etkin mücadele sergilenmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa İklim Değişikliği İşbirliği Deklarasyonu hazırlandı. Bursa'nın geleceğe sağlıklı şekilde taşınması amacıyla hazırlanan deklarasyon, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.

“Mazeretimiz yok, bu şehir bizim”

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra 17 ilçe belediye başkan ve yardımcıları, kamu kurumları, BTSO ve üniversiteler ile konunun tüm taraflarının katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin sadece Türkiye için değil dünya için gün geçtikçe büyüyen bir kriz haline geldiğini söyledi. Bursa'da iklim değişikliği ile başarılı mücadelenin farklı kurum ve sektörler arasındaki sıkı bir işbirliği ile mümkün olacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa İklim Değişikliği İşbirliği Deklarasyonu ile kentimizdeki tüm kurum ve kuruluşların iklim değişikliğine karşı mücadelede kararlı olduklarına yönelik niyet beyanında bulunmalarını hedefledik. İmzalanan deklarasyon metni ile Bursa'daki tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, iklim değişikliğine karşı çözümün parçası olduklarını beyan etmiş olacaklar. Mazeretimiz yok, bu şehir bizim. Bizler bugün bu görevlerdeyiz. Dün olduğu gibi yarın da başkaları bu görevlerde olacak. Ama şehir hepimizin. Normal şartlarda hepimiz, hayatımızı bu şehirde tamamlayacağız. Bu nedenle, sağlıklı gelecek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor” dedi.

Model bir mücadele örneği

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Türkiye'nin küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. İklim değişikliğinin çok ciddi çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açabilecek küresel sorun olduğunu kaydeden Canbolat, “Hepimiz şunun farkındayız: Doğal kaynaklar, insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sürekli değildir ve tabiatın kendisini yenileme kabiliyeti de sınırlıdır. Sürdürülebilirlikten söz ediyorsak, karar vericiler olarak ‘gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye sokmadan' bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Bunun için de her alandaki kalkınmanın ‘çevreyi tahrip etmeden' en az zararı vererek gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu ise ancak toplumsal bilinçle mümkündür. Bursa İklim Değişikliği İle Mücadele Deklarasyonu'nun yerelde Bursa'mıza, genelde ülkemize hayırlı olmasını, model mücadele örneği teşkil etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk'un “Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Yönelik Çalışmaları” ve Çevre Uzmanı Emine Çelebioğlu'nun, “Türkiye'nin Uluslararası ve Ulusal Ölçekteki İklim Değişikliği Çalışmaları” ile ilgili sunumunun ardından, deklarasyona ilk imzayı Başkan Aktaş ile Vali Canbolat attı.