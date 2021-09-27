İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da ilginç düğün...Kamyon şoförünün düğünü böyle olur

Bursa’da kamyoncu düğününü görenler gözlerine inanamadı.

Bursa'da kamyoncu düğününü görenler gözlerine inanamadı. Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna arkadaşları dev kamyon lastiği ile girdiler.


Görenler "kamyoncu düğünü işte böyle olur" dedi.


Bursa'da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler gözlerine inanamadılar. Düğün alanına arkadaşlarıyla kamyon lastiğiyle geldiler. Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptılar. Yoldan geçen diğer sürücüler olan biteni şaşkın gözlerle izledi.

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