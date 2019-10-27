Bursa'da ilginç gelin konvoyu

Bursa'da bisiklet tutkunu çift gelin arabası olarak bisikleti seçince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Meraklı bakışlar nedeniyle trafiğin kilitlenmesine neden olan gelin konvoyu, yaklaşık 5 saatte ulaşacakları Bilecik'e hareket etti.

Bilecik'te yaşayan Volkan Gür (33) ile Bursa'da yaşayan Rabia Gür (31), geçen yıl ‘El ele elden ele 81 ile' sloganıyla yürütülen ‘Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi' kapsamında tanıştı. Rabia'nın Volkan Gür'ün şehrine bayrağı teslim etmesiyle tanışan çift, daha sonra farklı organizasyonlarda birlikteliklerini pekiştirdi. Ardından çift evlenmeye karar verdi. Bursa'da dünyaevine giren çiftin nikahını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kıyarken, eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise şahitlik yaptı. Nikah töreni ve kınanın ardından gece şehir turu atan çift, sabah saatlerinde damadın yaşadığı şehre gitmek için yola çıktı. Gelinin ve damadın arkadaşlarının da katılımıyla konvoydaki yaklaşık 25 bisikletli, erken saatlerde gelin almanın ardından Nilüfer ilçesi Orhaneli Kavşağı'ndan Bilecik'e gitmek için yola çıktı. 100 kilometrelik yolu Gür çifti, bisikletlerle 5 saatte gitmeyi planlıyor.

Volkan Gür, “Bizim tanışmamız bisikletle oldu. Bundan yaklaşık 1 sene önce Muğla'da bayanların başlattığı ‘Türk bayrağını elden ele, ilden ile' programında tanıştık. Sonrasında bisikletle birliktelik sayesinde düğünümüzü de bisiklet ile yapmaya karar verdik. Buradan Bilecik 100 kilometre. Bisikletlerle gideceğiz. 5 saate Bilecik'e bisikletlerle varmayı düşünüyoruz. Biraz heyecanlıyız. Güzel bir program olacak” dedi.

Gelin Rabia Gür ise, “Egzozlu araçlar kullanmak yerine biz her zaman bisikleti kullanıyoruz. Tanışmamız bisiklet sayesinde olmuştu. Şehirlerine Türk bayrağını teslim ettim. Grubun içerisinde Volkan da vardı. Bu şekilde beraber turlar düzenleyerek birlikteliğimizi pekiştirdik. Hayalimizi gerçekleştirdik ve konvoyumuz bisikletle oldu” diye konuştu.