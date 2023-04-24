Bursa'da ilk kez görüldü

Doğa sporları gönüllüsü İsmail Hatipoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yürüyüş yaparken mola verdiği sırada gördüğü tuhaf canlı karşısında şoka girdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde doğa sporları gönüllüleri tarafından nadir rastlanan semender türü canlı görüldü. Türkiye'nin birçok yerinde doğa ziyaretleri yaptığını belirten İsmail Hatipoğlu, “Yenişehir'de mola verdiğimiz sırada suyun içinde değişik bir canlı gördüm. Balık merakı olan bir insanım. İlk kez böyle bir canlı gördüm. Yaptığım araştırmalarda bunun değişik türleri olan (Lissotriton vulgaris), Salamandridae familyasından bir semender türü olduğunu öğrendim. Bu canlılar durgun göletler ve nemli arazilerde yaşarlar. Bizim buralarda ilk kez görülüyor. Bunu Milli Parklar Müdürlüğüne bildireceğim. Bu önemli tür koruma altına alınsın” diye konuştu.