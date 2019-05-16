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Bursa'da ilk kez Karacabey'de yetiştirilecek

Bursa Karacabey’de ilk defa, Aylin Yıldız tarafından ekinezya bitkisi yetiştirilecek.

Bursa Karacabey'de ilk defa, Aylin Yıldız tarafından ekinezya bitkisi yetiştirilecek.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen “Itri, Tıbbi Bitkiler ve Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde “Ekinezya” fideleri, Karacabey'de dikilmeye başlandı. Bu doğrultuda, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Dağkadı Mahallesi üreticilerinden Aylin Yıldız'a ait araziye Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan ile Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemer Erken'in de katılımlarıyla ekinezya fideleri dikildi.


Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemer Erken, “Proje kapsamında dikilen fidelerden elde edilecek sonuçlara göre İlçe Müdürlüğümüzce uygun alanlarda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedeflenmekte” dedi.


Ekinezya fidesi hakkında kısa bir açıklama yapan Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, “Coğrafyamız, ekolojimiz, insanımız, arazilerimiz tıbbi aromatik bitkileri yetiştirmeye son derece elverişli. Bu ürünler yetmediği zaman, ülkemiz dışarıdan ithal ediyor. Dolayısıyla bizim böyle bir açığı da uzun vadede kapatma hedefimiz var” diye konuştu.


Ekinezya bitkisinin birçok kullanım alanının bulunduğunu belirten üretici Aylin Yıldız, ekinezya bitkisinin doğal antibiyotik olduğuna vurgu yaptı. Yıldız, Bursa ve Karacabey'de ekinezya bitkisinin ilk üreticisi olmaktan dolayı da gurur duyduğunu ifade etti.

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