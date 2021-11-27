Bursa'da ilk yardım eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İlkyardım Eğitim Merkezi'nde İznik Belediyesi'nde görevli 20 personele, teorik ve uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi verildi.

Bir taraftan Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, diğer taraftan da personele yönelik eğitim çalışmalarına büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve 2018 yılından bu yana 1000'i aşkın personele ilkyardım eğitimi veren İlk Yardım Eğitim Merkezi, bu kez İznik Belediyesi çalışanlarına eğitim verdi.

Personelin gerek işyerlerinde gerekse de günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri olaylara anında müdahale edilebilmesi amacıyla düzenlenen eğitim 2 gün sürdü. Eğitimde ilkyardımın hayat kurtarmadaki önemi anlatılırken, doğru müdahale yöntemleri de uygulamalı olarak gösterildi.