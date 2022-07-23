Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti

Açıkhava Tiyatrosu'nun doluluk oranı düşük olmasına rağmen İlyas Yalçıntaş şarkılarıyla dinlemeye gelen Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

‘İncir' şarkısıyla adını duyuran ve yapmış olduğu çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren İlyas Yalçıntaş, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalı müzikseverler ile buluştu. ‘İçimdeki Duman' şarkısı ile Bursalıları selamlayan Yalçıntaş; “Ayağınıza sağlık, tekrardan hoş geldiniz. Ağırlıklı olarak kendi repertuarımızdan ayarladık ama yine cover şarkılar da çalacağız, sizin bildiğiniz şarkılar yine. Beraber söylersek konser daha keyifli olacaktır.Hadi başlayalım mı?” diyerek son yayınladığı single çalışması ‘Rüzgarım Seninle Esse' şarkısıyla konserine devam etti.

Yalçıntaş, “İçimdeki Duman”, “İncir”, “Kirli Kadeh”, “Bu Nasıl Veda”, “Çok Yalnızım”, “Gökyüzüm” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 90'lı yıllardan günümüze sevilen şarkılardan oluşan sahne repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı.