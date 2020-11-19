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Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay

Bursa’da bir taksi sürücüsü araç içerisinde bulduğu içinde para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Bursa'da bir taksi sürücüsü araç içerisinde bulduğu içinde para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Nilüfer ilçesinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir yolcu, taksiden inerken içinde 300 dolar ve kimlikleri olduğu cüzdanı taksinin içinde düşürdü. Daha sonra binen başka bir yolcu ise, para dolu cüzdanı görerek şoföre geri verdi. Şoför taksiden inen ve parasını düşüren yolcuya ulaşarak cüzdanını iade etti.

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