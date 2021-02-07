Bursa'da internet kafeye polis baskını, havalandırmadan kaçmaya çalıştılar

Bursa'da koronavirüs kuralları gereği kapalı olması gereken bir internet kafenin kısıtlamada açık olduğu ve müşteri kabul ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, internet kafeye baskın düzenledi. Baskın anında içeride bulunan müşteriler, internet kafenin akasında bulunan havalandırma deliğinden kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Kafede bulunan 12 kişiye 37 bin 800 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, genelge kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafenin kısıtlama saatinde içeriye müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı. İnternet kafeye giden ekipler, kapıyı çaldı ancak bir süre kapıyı açan olmadı. Bu sırada içeride bulunan bazı müşteriler, internet kafenin arkasında bulunan havalandırma deliğinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada arka tarafta gizlenen ekipler, kaçan oyun severleri yakaladı. Bir çocuğun ise ekiplerden kaçması kameralara yansıdı. İnternet kafe içerisinde bulunan 12 kişiye ‘'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak'' suçlarından 37 bin 800 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibine ise zabıta ekipleri tarafından idari işlem yapıldı. Öte yandan aynı internet kafeye daha öncede idari işlem yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.