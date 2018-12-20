Bursa'da intihar eden çocuğun bilgisayarında mavi balina izine rastlanmadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğalgaz borusuna kendini asarak intihar eden 12 yaşındaki çocuğun bilgisayarında mavi balina izine rastlanmadı. Evinde internet bulunmayan Emirhan B.'nin sosyal medya hesapları da siber suçlar polisi tarafından incelemeye alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Gemlik Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi İlk okulu 7'nci sınıf öğrencisi Emirhan B.'den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Emirhan B.'yi doğalgaz borusuna asılı halde bulan aile, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emirhan B.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilgisayarında yapılan incelemede mavi balina izine rastlanmadı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.'nin bilgisayarına incelemek için el koydu. Yapılan ilk incelemede bilgisayarda Mavi Balina isimli oyunla ilgili bir bulguya rastlanmadığı evde internetin olmadığı belirtildi. Emirhan B.'nin sosyal medya hesapları da siber suçlar polisi tarafından incelemeye alındı. Emirhan'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.