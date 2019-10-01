Bursa'da iş kazasında 1 kadın hayatını kaybetti

BURSA (İHA) – Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın çalıştığı markette geçirdiği kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesi Ovaakça'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin depo bölümünde çalışan Fatma Çetinavcı (45) forklift üzerinde raftan ürün indirirken yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Fatma Çetinavcı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.