Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde 16 S 0008 plakalı servis minibüsü ile 38 RF 383 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi Leman Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

Ayrıca, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, servis minibüsünün kontrolünü kaybettiği ve bariyerlere çarparak karşıya geçtiği, o esnada karşıdan gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Çarpışma esnasında toz bulutunun havalandığı görüntülere yansıdı.