Bursa'da ‘istihdam' buluşması

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 6.'sı düzenlenen ve iş arayanlarla işverenleri aynı çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, 21-23 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılacak.

280 şirket, 28 seminer, 3 söyleşi

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Kent Konseyi (BKK), Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlarla işverenlerini bir araya getirecek. İnsan kaynakları ve istihdam alanında Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan etkinliğe; 13 holdingden 69 firma, 13 şirketler grubundan 56 firma ve 155 firma olmak üzere toplam 280 şirket stant ile temsil edilecek. Katılımcıların firmalarla iş görüşmeleri yapmalarına imkan tanıyacak etkinlik çerçevesinde 21 Kasım tarihinde Yazar Kahraman Tazeoğlu tarafından söyleşi, 22 Kasım tarihinde Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak tarafından ‘Etkili İletişim Stratejileri' konferansı ve 23 Kasım tarihinde Reynmen tarafından söyleşi düzenlenecek. Kişisel gelişime katkı sağlamak hedefiyle sertifikalı 28 seminer organize edilecek. Ziyaretçilerin fuar alanına, konferanslara ve sertifikalı seminerlere ücretsiz iştirak edebileceği dev organizasyonun tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi Küçük Salon'da yapıldı.

Alanında en kapsamlı organizasyon

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve Bursa Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'in de katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerelde mesleki eğitim ve istihdama büyük önem verdiklerini söyledi. Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın biraz da bu hassasiyetin ürünü olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Profesyonel fuarcılık anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik, konusu, kapsamı ve katkıları açısından bir sosyal sorumluluk projesidir. Alanında en kapsamlı organizasyondur. Buradaki ana hedefimiz, Bursa'nın önde gelen firmaları ile iş arayan veya kariyer gelişimini hedefleyen vatandaşlarımızı bir araya getirmektir. Bir önceki etkinliğimizden daha verimli ve etkili organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Hedef: İşsizlikle mücadeleye destek

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nda firmaların işgücüyle bir araya geleceğini, sektörler ve insan kaynakları hakkında ziyaretçilere bilgilendirmeler yapılacağını, doestek verileceğini belirten Başkan Aktaş, “Organizasyonumuz, firmaların ve insan kaynakları çalışanlarının birbirleriyle kaynaşmalarına imkan tanıyarak, sistemin gelişmesini sağlayacaktır” diye konuştu. Bursa'nın işgücü piyasasına önemli artılar katacağına inandıkları etkinliğe yoğun bir katılım beklediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa'nın en önemli sıkıntısı olan işsizlikle mücadeleye katkıda bulunmaya destek olan tüm firmalarımıza, seminer ve konferans verecek uzmanlarımıza, işbirliği ve desteğini esirgemeyen, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'ne personel temininde değerlendirilen Binted firmasının da bundan sonra iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışacağını, sektörlere eleman temininde bulunacağını ifade etti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise bu yıl 6:'sı düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın hayırlı olmasını diledi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur da işsizliğin Bursa'dan öte ülkenin önceliği olduğunu ifade ederek, kurum olarak iş gücündeki niteliğin ve istihdamın artırılması yönünde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Onur, zirvenin hayırlı olmasını diledi.