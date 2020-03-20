İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda S.K., A.Ç, U.Ş.Ç. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, eklenti, ve araçlarında yapılan aramalarda 104 gram sentetik kannobinoid, 25 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 7 kilogram kenevir tohumu, 3 adet puyp, 84 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.K., A.Ç, ve U.Ş.Ç. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.