Bursa'da jandarma kuralları ihlal edenlere 139 bin TL ceza yazdı

Bursa'da yılbaşı öncesi ve sonrası jandarma ekiplerinin asayiş ve emniyet tedbirleri kapsamında 185 unsur ve 702 ekiple yapılan uygulamalarda, 5 bin 295 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Kuralları ihlal eden 62 kişiye 120 bin 484 TL para cezası yazılırken, denetlenen 3 bin 460 aracın 25'ine de 18 bin 787 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edilirken, kontrollerde 10 gram esrar, 1 adet aparat ele geçirildi.