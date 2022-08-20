Bursa'da jandarma personeline Av Koruma-Kontrol Eğitimi

DKMP Bursa Şube Müdürlüğü tarafından İznik ve Orhangazi ilçelerinde jandarma personeline 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2022-2023 Av dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları ve Av yönetimi Bilgi Sistemi (Avbis) hakkında jandarma ekiplerine eğitici ve bilgilendirme semineri verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince av döneminde denetlenen avcılara jandarma ekipleri destek vererek kaçak avcılığın önlenmesi amaçlanıyor.