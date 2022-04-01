İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da jandarma sulama borularını çalan şahsı yakaladı

Bursa’da sulama borularını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da sulama borularını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesi Kazıklı Mahallesi Çınardibi mevkiinde bir kişi, jandarmaya 150 adet sulama borusunun çalındığını bildirdi. Jandarmanın yaptığı incelemeler neticesinde 13 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı Y.P. (43) kamyoneti ile yakalandı. Jandarma tarafından sorgulanan Y.P, başka tarihlerde yine Kazıklı Mahallesi Dedealtı mevkiinden 100 metre uzunluğunda sulama borusu ve Cambazlar Mahallesi Orman Dibi mevkiinden de 19 adet sulama borusunu çaldığını itiraf etti. Şüpheli Y.P. adli makamlara sevk edildi.

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