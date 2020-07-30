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Bursa'da jandarmadan bayram denetimleri

Bursa’da Kurban Bayramı öncesi 453 personelle ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması’ yapıldı.

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi 453 personelle ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması' yapıldı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurunu korumak ve kazaların önüne geçebilmek için ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirdi. 129 tim ve 453 personel ile uygulama noktaları ve umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 8 bin 521 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda 1 kişi gözaltına alınırken 5 kişiye 6 bin 300 lira idari ceza uygulandı.


Yapılan yol uygulamalarında 3 bin 770 araç denetlenerek 18 araç trafikten men edildi. 57 araca 44 bin 147 lira ceza uygulandı.


Ayrıca yapılan aramalarda 2 bin 121 kök kenevir ele geçirildi.

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