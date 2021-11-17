Bursa'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince yapılan 13 ayrı noktada yapılan drone destekli denetimlerde 497 araç kontrol edildi. 4 araç ise trafikten men edilirken 59 araç sürücüsüne 17 bin 388 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter, drone, motosikletli ve araçlı trafik timlerince 13 ayrı noktada trafik kuralları denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, uygunsuz şerit kullanımı gibi kural ihlallerinin önlemesi amacıyla trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 497 araç kontrol edildi. Havadan ve karadan eş zamanlı yapılan denetimlerde 59 araç sürücüsüne 17 bin 388 TL idari para cezası kesildi. Eksik evrakları olan 4 araç ise trafikten men edildi.