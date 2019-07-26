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Bursa'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan trafik denetimi yaptı.


Trafik denetimi, Orhangazi-İznik karayolunda gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek için helikopterle havadan detim yaptı. Denetime karadan da trafik ekipleri destek verdi. Trafik kurallarına ve işaretlerine uymayan ve trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edildi. Kurallara uymayan sürücülere Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapıldı.

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