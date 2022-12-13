Bursa'da jandarmadan "huzur" uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Bursa'da Jandarma İl Komutanlığına bağlı 352 personel ile 72 noktada uygulama sonucunda, 4 bin 86 şahıs sorgulanırken bin 933 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 2 araç trafikten men edildi. İdari eksikliği bulunan 6 araç sahibine ise 3 bin 285 lira idari para cezası kesildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve can güvenliği için uygulamaların devam edeceği öğrenildi.