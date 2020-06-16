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Bursa'da jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 107 tim, "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 107 tim, "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturan 378 personelden oluşan 107 tim, 81 ikamet adresi ile 57 noktada kontroller gerçekleştirdi. 4 bin 414 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 29 kişi yakalandı. 1 kişiye ise 132 TL idari para cezası uygulandı.

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