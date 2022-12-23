Bursa'da jandarmadan kaçak av operasyonu

Bursa'da kçak avlananları denetleyen jandarma ekipleri kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler avlanması yasak olan Turna Balığı avlayanları denetlemek için Uluabat Gölü'nde denetim gerçekleştirdi.

H.Ç. (51) isimli bir şahsın 15 Aralık/31 Mart tarihleri arasında avlnaması ve satılması yasak olan 29 adet canlı Turna Balığı avladığını tespit etti.

Yakalanan balıklar göle bırakılırken, şüpheliye bin 114 lira idari para cezası yazıldı.