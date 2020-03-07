Bursa'da jandarmadan kaçak içki operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde ikamet eden N.K. ve S.A. isimli şahısların ev ve müştemilatında yapılan aramada, 38 adet çeşitli marka ve türde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 34 adet (23 litre) boğma olarak tabir edilen farklı boyutlarda el yapımı alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 3 adet 220 litrelik bidon, 6 adet 19 litrelik damacana, 1 adet 0.5 litrelik pet şişe, 1 adet ısıtmalı damıtma cihazı, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık Bin litre fermante alkol, 100 litre damıtılmış alkol, 1 adet 500 mililitre içi şarap dolu cam şişe ele geçirildi.

Şüpheli N.K. ve S.A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.