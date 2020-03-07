İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da jandarmadan kaçak içki operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki yaparak piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşılması sonucu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda binlerce litrelik kaçak içki ele geçirildi.


Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde ikamet eden N.K. ve S.A. isimli şahısların ev ve müştemilatında yapılan aramada, 38 adet çeşitli marka ve türde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 34 adet (23 litre) boğma olarak tabir edilen farklı boyutlarda el yapımı alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 3 adet 220 litrelik bidon, 6 adet 19 litrelik damacana, 1 adet 0.5 litrelik pet şişe, 1 adet ısıtmalı damıtma cihazı, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık Bin litre fermante alkol, 100 litre damıtılmış alkol, 1 adet 500 mililitre içi şarap dolu cam şişe ele geçirildi.


Şüpheli N.K. ve S.A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.