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Bursa'da jandarmadan sahte içki operasyonu

Bursa’da jandarma ekipleri kaçak içki imal edenlere operasyon yaptı.

Bursa'da jandarma ekipleri kaçak içki imal edenlere operasyon yaptı. Alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesine bağlı Derekızık ve Venimehmet mahallelerinde bazı şahısların kaçak içki üretimi yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu mahallelerdeki ikametlerde kalan şahısları Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen veri analiz ve değerlendirme programı ile takibe aldı.


Yapılan takipler neticesinde şahısların evlerine operasyon yapan jandarma ekipleri, 1700 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 6 kg anason, 1 kaynatma varili, 1 damıtma kazanı, 6 mt boyunda damıtma hortumu, 163 boş şişe ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, içki üreten şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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