Bursa'da jandarmadan trafiğe helikopterli denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Bursa-İznik yolunda havadan helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Trafik Haftası kapsamında da kent meydanında kurdukları stant ile vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa'da, 'Trafik Haftası' kapsamında etkinliklerini sürdüren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-İznik yolunda havadan trafik uygulaması gerçekleştirdi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan helikopter destekli denetimde, uygulama noktasında durdurulan sürücülere, bilgilendirme broşürü verildi.

Ayrıca Kent Meydanı'nda stant açan ekipler, Bursalılarla bir araya geldi. Trafik bilinci oluşturmak için bilgilendirme yapan ekipler, büyük ilgi gördü.