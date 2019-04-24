Bursa'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri devriye görevi yaptıkları sırada şüphe üzerinde durdurdukları araçta bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi. Olayla ilgili 5 araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

İnegöl jandarma ekipleri uyuşturucu satıcıları ve kullananlara göz açtırmıyor. Şiphali Mahallesi'nde devriye ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdu. Araç içerisinde yapılan aramada paket içerisinde sarılmış halde 12 gram esrar maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili N.C, E.T, M.C, Ş.Y ve Y.Ç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.