Bursa'da JASAT'dan operasyon: 2 gözaltı

Ekipler, İnegöl İlamat ve İnfaz Bürosu yakalama emri ile silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. ve Muğla İmalat İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.