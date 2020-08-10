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Bursa'da JASAT'dan operasyon: 2 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.


Ekipler, İnegöl İlamat ve İnfaz Bürosu yakalama emri ile silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. ve Muğla İmalat İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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