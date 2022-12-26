Bursa'da kaçak avcılara ceza yağdı

Bursa'da avcılık yapanlar denetlenirken, usulsüz avlandıkları tespit edilen 7 avcıya 10 bin 532 lira para cezası kesildi.

Doğa koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü, yaptığı denetmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Ekiplerimiz tarafından hafta sonu yapılan av koruma ve kontrollerinde 317 avcı denetlenmiş, usulsüz avlanan 7 kişi hakkında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten işlem yapılırken, 10 bin 532 lira idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır. Ayrıca denetimlerde 4 adet av tüfeğine el konulmuştur."