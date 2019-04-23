Bursa'da kaçak balık avcılığına geçit yok

Bursa'da jandarma ekipleri, kaçak balık avcılığı yapan 6 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi İznik gölü kıyısına kaçak balık yapıldığı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 6 kişilik grubun avladıkları balıkları araca yüklediğini ve göle ağ attıklarını tespit etti. Araçta yapılan incelemede 65 kasa ak balık bulundu. Şahıslardan T.K, M.Ç. ve A.O.Ş.'nin Bursa merkezden geldiği ve balıkları sattıkları belirlendi. Ayrıca M.T, E.B. ve D.B.'nin ise yevmiyeci olarak çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, şahıslar hakkında işlem yapıp, İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verdi. Şahıslar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten her bir kişi için bin 635 TL idari para cezası yazıldı. Balıkların müsaderesi için 65 kasa ürüne el konularak, su ürünleri kooperatifine teslim edildi.