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Bursa'da kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza

Bursa’da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu jandarma ve belediye ekipleri suç üstü yakalayarak 72 bin lira ceza kesti.

Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu jandarma ve belediye ekipleri suç üstü yakalayarak 72 bin lira ceza kesti.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube müdürlüğü hafriyat birimi ekipleri ile birlikte Osmangazi ilçesinde kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu suç üstü yakaladı. Belediye ekipleri kaçak hafriyat döken şirkete 72.197 TL. idarî para cezası kesti.

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