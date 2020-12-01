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Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne para cezası yağdı

Bursa’da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun ait olduğu şirkete 265 bin lira idarî para cezası kesildi.

Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun ait olduğu şirkete 265 bin lira idarî para cezası kesildi.


Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çekrice Mahallesinde, Bursa İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı'na bağlı ekipler daha önceden kaçak hafriyat dökümü nedeniyle takibe alınan bölgede bir kamyonu suçüstü yakaladı. Kamyonun ait olduğu şirkete Büyükşehir Belediye Çevre Denetleme Şubesi ekipleri, 265 bin 497 lira para cezası kesildi.

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