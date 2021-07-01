Bursa'da kaçak içki imalathanesine şok baskın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sahte içki imalatı yapıldığı, alkollü içkilerin şişelenmiş vaziyette satışa hazır olduğunu tespit eden ekipler şüpheli M.K.'nin evinde yaptıkları aramalarda 1 ton sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.