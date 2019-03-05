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Bursa'da kaçak içki operasyonu

Bursa’da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kaçak alkol üretimi yaptığı öğrenilen bir adrese düzenledikleri operasyonda bin 175 litre kaçak içki ele geçirdi.

Bursa'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kaçak alkol üretimi yaptığı öğrenilen bir adrese düzenledikleri operasyonda bin 175 litre kaçak içki ele geçirdi. Alkol üretimi yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri Osmangazi ilçesinde bir evde kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Hamitler Mahallesi'ndeki eve operasyon yapan ekipler, 125 litre damıtılmış satışa hazır, bin litre de damıtılma aşamasında kaçak alkol ele geçirdi.


Evde arama yapan ekipler 1 alkol damıtma kazanı, 1 alkol kaynatma kazanı, 1 tane de doğalgazlı ocak ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken ikamet sahibi F.R. gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

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