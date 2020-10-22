İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da kaçak sigara imalathanesine baskın

Bursa emniyetinin yaptığı kaçak sigara imalathanesi baskınında binlerce sigara ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak sigara imalathanesine baskın düzenlendi. Yapılan baskın sonucu, N.K. isimli iş yeri sahibi gözaltına alınırken, 24 bin 420 adet içi doldurulmuş makaron, 38 bin boş gümrük kaçağı makaron ve 230 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.


Şahsa 5607 SKM kapsamında cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.