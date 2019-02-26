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Bursa'da kaçak silah operasyonu

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Osmanbey caddesi üzerinde bulunan araç ve iş yerinde yapılan aramada 3 adet kaçak tabanca ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Osmanbey caddesi üzerinde bulunan araç ve iş yerinde yapılan aramada 3 adet kaçak tabanca ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelendikleri bir aracı Osmanbey Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan aramada araçta kaçak silah ele geçirildi. Olayla ilgili O.E ile M.Y gözaltına alındı. Araç ve şahısların iş yerinde yapılan aramada toplamda 3 adet kaçak silah, çok sayıda mermi, bir adet kelebek bıçak ele geçirildi. Emniyet ekipleri silah ve diğer malzemelere el koyarken, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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