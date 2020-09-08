Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Bursa'da yapılan operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan gümrük kaçağı bin 500 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde faaliyet gösteren iki iş yerinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Piyasa değeri 400 bin lira olan bin 500 kilogram tütüne el konuldu. 2 kişi hakkında 5607 SKM kapsamında adlî tahkikat başlatıldı.