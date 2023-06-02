Bursa'da kaçak yapı yıkımını kuş yuvası durdurdu

Bursa ovasında kaçak olduğu tespit edilen bir fabrika binasının yıkımı için bölgeye giden belediye ekipleri iş makineleriyle yıkıma başladı. Ancak iş makinesi operatörü kaçak yapının kirişlerinden birinde kuş yuvası olduğunu fark etti. Derhal yıkımı durduran ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuş yuvasına zarar vermeden tahliye ettiler. Daha sonra kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

İsmetiye Mahallesi'nde fabrika binası olarak kullanılmak üzere yapılan yapının kaçak olduğunu tespit eden Osmangazi Belediyesi ekipleri kanuni işlemlerin ardından çıkan yıkım kararını yerine getirmek üzere bölgeye gitti. Verimli tarım toprakları üzerine inşa edilen kaçak fabrika binasının yıkımına başlayan belediye ekipleri iş makinelerini çalıştırdı. Duvarı yıkmak için kepçesini kaldıran iş makinesi operatörü kiriş arasında büyükçe bir kuş yuvası olduğunu fark etti.

Kuş yuvasının içinde yavru ya da yumurta olma ihtimali üzerine yıkım durduruldu. İş makinesinin kepçesine binen bir görevli yuvanın içini kontrol etti. Yavru kuş ya da yumurta olmadığı tespit edilince yuvaya zarar vermeden yerinden alındı. Yuva çevredeki bir ağaca konulurken, yıkım kaldığı yerden devam etti.